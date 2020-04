Če pa ga vseeno želite spremeniti, je nujno, da lastnega telesa ne kritizirate, ampak ga "izkoristite" za dejavnosti, ki vas izpolnjujejo. Izguba kilogramov mora biti posledica načina življenja. Razlogi, zakaj si želimo izgubiti kilograme, so različni (bodisi estetski bodisi zdravstveni …) in kratkoročna dieta ne prinese dolgotrajnih rezultatov. Glavni cilj je, da se prehranjujemo in živimo na način, ki nam pomaga, da je hujšanje oz. ohranjanje optimalne teže posledica in ne načrten cilj. A to pomeni, da smo "pečeni" in torej pač obsojeni na padanje iz ene skrajnosti v drugo? Absolutno ne! Shujšati se da tudi na zdrav način! In to z izgubo poslednjih nekaj kilogramčkov, ki nas ovirajo pri doseganju idealne teže.

Zakaj se začnemo po 40. letu rediti, tudi če prej nismo imeli nikoli težav s težo?

Vsako desetletje po 30. letu izgubimo od tri do pet odstotkov mišične mase, izguba mišic pa vpliva tudi na porabo kalorij – manj kot imamo mišic, manj kalorij porabi naše telo. Certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijević pojasnjuje: "Predvsem se redimo zaradi hormonskih sprememb. Veliko žensk tarna, da se jim nabira maščoba okoli trebuha ali pa na stegnih, čeprav imajo isti življenjski slog, kot so ga imele prej … V povezavi z menopavzo niso težava samo hormoni, lahko gre za generalne težave z zdravjem, na primer s ščitnico, preddiabetičnim stanjem itd. V tem času se tudi spreminja potreba po količini hrane. Z drugimi besedami − po 40. je treba jesti manj (minimalno vsaj 300 kcal manj kot prej)."

