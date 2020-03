Kdaj in koliko je tehnologija pri vzgoji dobra?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporaba tehnologije se je v tem kaotičnem času izbruha pandemije koronavirusa izkazala za koristno stvar. Mnogo otrok, dijakov in študentov učne naloge in pouk opravlja kar prek spletnih učilnic oziroma javljanj v živo.

Še vedno pa menimo, da je treba računalnike, telefone, tablice in druge zadevščine uporabljati s pametjo … Po navedbah otroci in mladostniki tehnologijo namreč uporabljajo 4- do 5-krat več od priporočenega, povprečna starost, pri kateri dobijo otroci pametni mobilni telefon, pa je 10,3 leta.

Iztok Kordiš, direktor Waldorfske šole Ljubljana, pravi: "Otrok nima meje, ki bi ga ustavila, ne loči realnosti od virtualnega sveta, je kot hipnotiziran, prilepljen ne telefon. Pomembno je, da prej spozna realni svet. Da ve, da krava ni vijoličasta. Zdrav otrok z zdravo osebnostjo na vseh nivojih obvladuje tehnologijo, ne obratno. Tehnologija služni njemu, ni on suženj tehnologiji."

Priporočila, ki staršem omogočajo nadzor nad uporabo tehnologije pri otrocih:

jasna pravila glede uporabe,

spodbujanje kreativne rabe naprave in blokiranje določenih rizičnih vsebin,

uporaba naprave za zabavo naj bo privilegij, in ne pravica!

