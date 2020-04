Ali so podatki o koronavirusu predstavljeni tako, da nas je še bolj strah?

Zapisal je ...

Stanje se po dveh tednih še vedno ni niti malo normaliziralo, čeprav je bilo ob začetku uvedbe izrednih ukrepov obljubljeno drugače. Med ljudmi vladata strah in panika, ki se širita na različne načine. V poplavi informacij je težko izluščiti, katere so prave, in si ustvariti bolj objektivno sliko o celotnem dogajanju. Spodaj so zapisane zbrane informacije, ki pomagajo meni ustvariti bolj jasno sliko.

ŠTEVILKE

Številke ne kažejo na pandemijo. Število okuženih predstavlja samo pozitivno testirane ljudi, pri katerih so bolezenski znaki močno izraženi. Dejansko število okuženih je neprimerljivo večje (od pet -do desetkrat). Smrtnost prikazuje število umrlih z virusom (in ne zaradi virusa, kot ponavljajo v medijih). Umrljivost samo z virusom je majhna (10-odstotna oz. manjša). Če upoštevamo ta podatek, lahko hitro pridemo do izračuna, da je stopnja umrljivosti primerljiva s stopnjo umrljivosti zaradi sezonske gripe (0,1–1 odstotka). V Sloveniji je do zdaj umrlo več kot 30 ljudi z virusom (kot je meni znano, nihče samo zaradi virusa). Za primerjavo – lani je zaradi gripe umrlo 160 ljudi, vsak dan umre okvirno 55 ljudi (skupaj v tem času od uvedbe ukrepov, približno v enem mesecu, 1.600 ljudi). Ko gledam na stvar iz te perspektive, se vprašam o verodostojnosti pandemije.

STOPNJA UMRLJIVOSTI

Ponekod je umrljivost večja in tudi hitrost okužbe presenetljiva. Razlogi so nejasni. Dejavnik, ki vpliva na lastnost virusa, je zmožnost mutacije (lahko se spremeni v bolj nevarne oblike). Kvaliteta zdravljenja tako vpliva na smrtnost (v Švici in Nemčiji je recimo smrtnost manjša). Mogoče je zaslediti zelo agresivno zdravljenje bolnikov, ki ima nasprotni učinek na samozdraviteljske sposobnosti človeka. Veliko pripomore nepoznavanje bolezni.V Italiji imata starost populacije in velika onesnaženost zraka (največja v Evropi) velik vpliv na smrtnost. Za celotno razumevanje situacije in poteka dogodkov je torej treba poznati celotno sliko in različne vplive, ki pa jih v mainstream medijih seveda ne boste našli.

DOBRA PRAKSA

Obstajajo tudi dobre novice. Švedska, recimo, se je virusne ogroženosti lotila zelo preudarno, z upoštevanjem preteklih izkušenj, da je najboljše zdravilo za virus zdrav imunski sistem. Tam poteka življenje čisto običajno, delujejo šole, restavracije, kavarne, fitnesi … Dovoljena so tudi manjša zborovanja z jasnimi napotki vlade (ne dekreti!). Za neširjenje virusa poskrbi več protiteles med populacijo. Širjenje okužbe je počasno, stopnja umrlih je majhna, vse skupaj je primerljivo s sezonsko gripo. Podoben trend opažamo tudi na Japonskem, v Južni Koreji in Singapurju.

DOBRO, KAJ PA ZDAJ?

Za čim hitrejšo umiritev situacije lahko naredimo to, da okrepimo imunski sistem. Kako? Z zdravim načinom življenja, gibanjem, pozitivnostjo, smehom, zaupanjem v življenje, zdravo hrano, umirjanjem, meditacijo in dejstvom, da ne smemo podleči svojim lastnim strahovom in iluzijam. Opustimo misli, kaj bo, ko/če zbolim, kaj se bo spremenilo, kaj se bo zgodilo z ljudmi, kakšna bo prihodnost. Da lahko to ozavestimo in stopimo čez te omejitve ega, obstaja eno najbolj preizkušenih orodij, to je meditacija.

Torej, da na kratko povzamemo. Strah, ki se širi v zvezi s koronavirusom (in je podkrepljen z restriktivnimi ukrepi vlade), zagotovo ne prinaša ugodnega razpleta. Ali lahko kot posamezniki in družba kakorkoli pripomoremo k ugodnejšemu razpletu situacije?

DA!

KAKO?

S skupinsko meditacijo! Obstajajo praktični dokazi, da skupinska meditacija vpliva na spremembe v snovnem svetu.

Neki skupni življenjski scenarij + ustrezna čustva + veliko število ljudi → aktivacija sil iz neke nefizične ravni, ki sprožijo spremembe v snovnem svetu.

V ta namen smo s Tadejem Pretnerjem posneli vodeno meditacijo, pri čemer bomo s skupno namero, podkrepljeno s čustvi hvaležnosti, soustvarjali lepšo prihodnost.

Pomembno!

Energija skupinske meditacije je usmerjena v sedanjost – kot da se je ta želeni scenarij že zgodil in se dogaja.

kot da se je ta želeni scenarij že zgodil in se dogaja. Čustva hvaležnosti.

Skupinsko meditacijo za mir v času koronavirusa in kreiranje boljše prihodnosti bomo predvajali na FB-strani Klepeta ob kavi VSAK DAN ob 18. uri. Vabljeni, da se nam pridružite. Meditacija bo dostopna tudi na kanalu Klepeta ob kavi na YouTubu. Ni pomembno, od kod dostopate, pomembno je le, da meditiramo istočasno (ob 18. uri).

ZAČNEMO V PONEDELJEK, 13. 4., ob 18. uri.