Filmska premiera meseca je Zootropolis

Filmska premiera meseca na Planetu je animirana komična pustolovščina Zootropolis (Zootopia) studia Disney, ki nam predstavlja živalski svet, v katerem morata, da bi razkrila zaroto, moči združiti zajčica policistka in prebrisani goljuf lisjak. FIlm je osvojil srca gledalcev po vsem svetu in postal eden najuspešnejših filmov leta 2016, nagrajen je bil tudi z oskarjem, zlatim globusom in bafto, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 8,0.

Zootropolis je živalsko mesto, kjer v slogi živijo vsi sesalci, od največjega slona do najmanjše miške. Ambiciozna Malči Hop postane prva zajčica, ki se pridruži policiji, a kmalu spozna, kako težko je biti roka pravice, saj je zaradi zajčje šibkosti nihče ne jemlje resno. Svojega načelnika vendarle pregovori, da ji pusti raziskati niz nepojasnjenih zločinov, njena edina priča pa je prebrisani prevarant Nik. Lisjak sprva poskrbi za številne zabavne nesporazume, a ko se sodelavca bližata razkritju umazane zarote, si morata dejansko zaupati in vsemu mestu dokazati, kaj je pravi živalski pogum.

Glasove v slovenski sinhronizaciji so junakom posodili Lija Pečnikar, Klemen Slakonja, Sebastijan Cavazza, Saša Pavlin Stošić, Rok Kunaver in drugi.

Zootropolis lahko na Planetu ujamete v petek ob 20. uri, ponovitev pa bo v soboto ob 17.10.

