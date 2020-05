Igralka na snemanju pozitivno presenečena: "Kaj takega se mi še ni zgodilo!"

Nocoj ob 23. uri si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali triler Siva gospa (Grey Lady), ki ga je režiral John Shea. Film so posneli na otoku Nuntucket, južno od Bostona, ki je zaradi okolice in prebivalcev navdušil snemalno ekipo.

Režiser, scenarist in igralec John Shea je povedal, da je sam dalj časa živel na otoku Nuntucket in se tam tudi zaljubil.

"Tam sem spoznal svojo ženo, zato iz lastnih izkušenj vem, da je zlasti poleti idealna lokacija za snemanje romantičnih prizorov. Vem pa tudi, da so prazne in skrivnostne ulice zunaj sezone popolne za snemanje trilerja, tako da mislim, da sem z izbrano lokacijo zadel terno," je na premieri filma povedal John.

Igralka Carolyn Stotesbery je novinarjem povedala, da se je med sprehajanjem po otoku enkrat izgubila. "Spomnim se, da me je nekdo ustavil in me dejansko sam od sebe vprašal, ali sem se izgubila. Ostala sem brez besed, saj se mi kaj takega še ni zgodilo. V Los Angelesu kaj takšnega pač ni mogoče. Prebivalci otoka so me navdušili s svojo prijaznostjo," je priznala Carolyn.

Carolyn Stotesbery in Chris Meyer v prizoru iz filma. Na vprašanje, kaj naj gledalci odnesejo po ogledu trilerja, pa je igralec Chris Meyer odgovoril: "Predvsem, da stvari niso vedno takšne, kot se zdijo. Včasih moramo začasno utišati svoje obsojanje, da lahko izvemo vse, kar moramo. Mislim pa, da film ljudi spomni tudi na pomembnost odpuščanja."

Triler Siva gospa (Grey Lady) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 23. uri! Že ob 20.00 pa ne zamudite zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru.

