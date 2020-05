Igralka javno podprla odpuščeno kolegico

Igralka Lori Loughlin, ki jo lahko na Planetu od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljamo v nadaljevanki Glas srca, se je morala zaradi škandala, povezanega s prevarami pri vpisih na ugledne univerze, posloviti od vloge vdove Abigail Stanton. Kljub temu ji je soigralka Erin Krakow javno izrekla podporo in zatrdila, da bosta vedno prijateljici.

Preden je lani izbruhnil škandal zaradi goljufije pri vpisih na prestižne univerze, v katerega je vpletena tudi Lori Loughlin, je bila igralka kar pet let del igralske zasedbe serije Glas srca (When Calls the Heart). Lori igra vdovo Abigail Stanton, ki glavni junakinji, učiteljici Elizabeth Thatcher (igra jo Erin Krakow), pogosto svetuje in ji stoji ob strani. Zdaj Lori ob strani stoji prav Erin.

"Lori ima zlato srce"

Televizijska mreža Hallmark je namreč po razkritju škandala nemudoma prekinila poslovne vezi z igralko in vdovo Abigail dobesedno izbrisala iz serije. Erin Krakow je bila med prvimi, ki je Lori javno izrekla podporo, saj je v objavi na družbenem omrežju Instagram, v kateri je nekdanji soigralki voščila za rojstni dan, zatrdila, da bosta prijateljici za vedno in da ima Lori zlato srce.

"Zelo težko je, ker je ni več na snemanju"

Erin je soigralko podprla tudi v intervjuju za Entertainment Tonight. "Zelo jo pogrešam. Je moja najboljša prijateljica in zelo težko je, ker je ni več na snemanju," je povedala in se zahvalila oboževalcem serije: "Zelo veseli smo bili, ko smo videli, da nas oboževalci še vedno podpirajo."

V nadaljevanki Glas srca Erin igra Elizabeth Thatcher, udobja in razkošja vajeno neizkušeno učiteljico, ki sprejme delovno mesto v rudniškem mestecu na robu kanadske divjine.

