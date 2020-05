Poglejte, kaj vas čaka v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru #video

V zgodbi o Rdeči kapici se je voditeljica Jasna Kuljaj prelevila v mamo glavne junakinje, tokrat pa jo bomo videli v vlogi zlobne mačehe.

"Očitno mi naša ekipa želi nekaj sporočiti. Medtem ko sama sebe vidim tudi sicer v življenju kot čisto utelešenje Rdeče kapice, Sneguljčice in še kakšnega milega in čistega bitja, me okolica očitno vidi drugače."

"Rekla sem si, da bo igranje hudobnic pač izziv zame. A v trenutku, ko sem se napravila v zlobno mačeho, je lik privrel iz moje duše in moram priznati, da mi ga sploh ni bilo treba iskati. Očitno je bil že vseskozi tam, samo pokazati sem ga morala. Morda pa ima okolica prav, v meni je očitno tudi nekaj žlehtnobe in hudobije," je vlogo, ki so ji tokrat namenili scenaristi oddaje, v smehu pokomentirala zabavna voditeljica.

Vlogo Sneguljčice bo tokrat prevzela natakarica Sofija, namesto sedmih, bodo trije palčki, ki jih bodo odigrali novinar Regon, poštar Peška in gasilec Sašo. Tudi tokrat ne bo manjkal vedno zabavni Matjaž Javšnik, ki bo spet v vlogi lovca.

Za glasbene točke v oddaji bodo poskrbeli ansambel Petra Finka, ansambel Naveza, ansambel Unikat, Erosi, skupina Calypso in Urban Vidmar. Manjkala ne bodo niti dekleta iz Plesnega mesta.

Nekaj utrinkov iz oddaje si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

