Alica izza ogledala premierno na Planetu

V soboto, 16. maja, bo ob 22.45 na Planetu filmska tv-premiera domišljijske pustolovščine Alica izza ogledala (Alice Through the Looking Glass), ki je nadaljevanje Alice v Čudežni deželi, polno razkošnih kostumov, osupljive scenografije in odlične igre.

V nadaljevanju Alice v Čudežni deželi se vračajo Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Rhys Ifans in Helena Bonham Carter, igralski ekipi pa se je med drugim pridružil Sacha Baron Cohen. Še več igralcev je posodilo glas neverjetnim likom v tej kostumski pustolovščini, med njimi tudi Stephen Fry, Michael Sheen, Timothy Spall in Alan Rickman.

Tokrat se svetovna popotnica Alica zaradi neverjetnih zgodb o Čudežni deželi v resničnem življenju znajde v psihiatrični ustanovi. Ko ji uspe pobegniti, se s pomočjo čudežnega ogledala vrne v fantastični svet živopisnih pokrajin in magičnih bitij. Toda njen prijatelj Nori klobučar je v hudi nevarnosti, tiranska Srčna kraljica pa znova načrtuje zasužnjenje dežele. Alica mora s pomočjo zvestih prijateljev najti Kronosfero, s katero bi se lahko zoperstavila dvoličnemu magu Času, toda sobane Velike Ure so polne nevarnih pasti in težkih ugank …

Film je posvečen Alanu Rickmanu

Film je bil s pesmijo Just Like Fire, ki jo je zapela Pink, nominiran tudi za grammyja, Alica izza ogledala pa je posvečena igralcu Alanu Rickmanu, ki je posodil glas metulju Absolemu, nekdanji gosenici, in umrl štiri mesece pred premiero. To je bila njegova zadnja filmska vloga.

Alico izza ogledala si lahko na Planetu ogledate v soboto ob 22.45.

Nedeljski filmski program medtem prinaša akcijo, ob 20. uri bo na Planetu Marsovec (The Martian) z Mattom Damonom v glavni vlogi. Pustolovščina, ki jo je režiral Ridley Scott, je bila nominirana za kar 7 oskarjev, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 8,0.

Zgodba pripoveduje o odpravi na Mars, v kateri astronavta Watneyja po evakuaciji zaradi hudega viharja kolegi pustijo za seboj, saj so prepričani, da je mrtev. Toda Watney je preživel in je zdaj poškodovan in sam na sovražnem planetu, a če hoče preživeti, mora takoj ukrepati. Ob pičlih zalogah se mora zanesti na lastno iznajdljivost, razsodnost in duha, da preživi in se domisli, kako tiste na Zemlji opozoriti, da je še živ.

Napetega Marsovca lahko na Planetu ujemete v nedeljo ob 20. uri.

