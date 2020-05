Premiera meseca je komedija Sestri

Komični tandem Amy Poehler in Tina Fey sta združili moči in posneli divjo, zabavno in včasih tudi prostaško komedijo zmešnjav o skupini odraslih, ki se skušajo zabavati po najstniško. Film Sestri (Sisters) govori o dveh odtujenih sestrah, ki ju starši pokličejo v domače mesto, da bi pospravili svoji dekliški sobi, preden bodo hišo prodali. Vedno popolna Maura in divja Kate sta jezni in žalostni, ker njunih otroških spominov kmalu ne bo več, zato skleneta prirediti še zadnjo zabavo za nekdanje sošolce s srednje šole in tako podoživeti spomine na svoje zmagoslavne najstniške dni. Toda zabava uide izpod nadzora, podivjana množica pa začne uničevati hišo in motiti sosesko, zato imata sestri kmalu na grbi tako policijo kot jezne sosede …

Film je režiral Jason Moore (Prava nota), poleg Amy Poehler in Tine Fey pa v Sestrah nastopajo tudi Maya Rudolph, James Brolin, Dianne Wiest, John Leguizamo, John Cena in drugi.

Drzni komediji Sestri se lahko na Planetu nasmejite že v sredo, 13. maja, ob 20. uri.

V četrtek, 14. maja, bo družinsko veselje pričarala Nanny McPhee - čudežna varuška (Nanny McPhee) z vrhunsko Emmo Thompson, v petek, 15. maja, pa bodo najmlajše zagotovo navdušili Minioni (Minions). Oba filma bosta na Planetu ob 20. uri, medtem ko bo še ena animirana pustolovščina, film Divjina (The Wild), na sporedu v soboto ob 13.10.

