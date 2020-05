Tako so karanteno preživljali člani priljubljene glasbene skupine #video

Jože, Jernej, Matjaž in Miha so bili kakopak vsak na svojem koncu, a so se kljub temu povezovali in družili preko družabnih omrežij. Kako spretni so bili v kuhinji in kdo je zmagal na masterčukovskem tekmovanju, kako se je producent oddaje Pri Črnem Petru lotil vrtičkarstva in sklec, kdo je pravi hribolazec in kdo od njih je tudi takrat skrbel za romantiko? Vse to je preverila novinarka Tjaša Platovšek.

Veliko dobri glasbenikov se bo zvrstilo tudi v sobotni oddaji Pri Črnem Petru, kjer bodo glavni junaki tokrat po svoje uprizorili pravljico o Sneguljčici. Oddaja bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

