Jezik Minionov sestavil kar z jedilnika v indijski restavraciji

Ljubke Minione smo najprej spoznali v filmu Jaz, baraba. Na začetku sicer ni bilo v načrtu, da bi Minionom glasove posodil kar eden od dveh režiserjev Pierre Coffin. Igralcem, ki bi prišli na avdicijo za sinhronizacijo, sta režiserja le hotela pokazati, kako približno naj bi bila slišati Grujeva majhna rumena vojska, zato je Coffin kar sam posnel nekaj glasov v tem izmišljenem jeziku. Ko je posnetke slišal drugi režiser Chris Renaud, je takoj spoznal, da je to to.

Jezik, ki ga govorijo Minioni, je v bistvu mešanica več jezikov, vključno z angleščino, španščino, nemščino, francoščino, italijanščino, portugalščino, indonezijščino, hebrejščino, malajščino, nekaj besed pa je tudi izmišljenih. Pierre Coffin, ki je avtor besednjaka Minionov, je priznal, da je nekaj besed ukradel kar z menija v indijski restavraciji.

"Obožujem indijsko hrano in tja hodim tudi po trikrat na teden. Tam sem dobesedno ukradel njihov jedilnik in imena njihovih jedi umestil v vsakega od mojih filmov. Taki besedi sta recimo Punjabi ali Chicken Korma. Večina sicer misli, da so to nesmiselne besede, ampak v Indiji bi ljudje te besede takoj prepoznali. Nekaj besed mi je predlagal tudi lastnik indijske restavracije, ki je moj prijatelj. Seveda govorim tudi nesmiselne besede, ampak bolj kot njihov pomen sta pomembna njihova melodija in zvok."

Čeprav bi lahko kdo pomislili, da je pri sinhronizaciji Minionov veliko improvizacije, režiser zatrjuje, da še zdaleč ni tako. "Gre za zapleten proces. Ugotovil sem, da si je najbolje vse zapisati. Z leti sem sicer spoznal, da je najpomembnejše, da ljudje znajo razbrati občutja Minionov, čeprav njihovega jezika pravzaprav ne razumejo."

Animirano uspešnico Minioni si boste primierno na slovenskih televizijah lahko ogledali NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Premieren pa bo tudi prihodnji petek, 24. januarja, ko bo na sporedu odličen animirani celovečerec Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka (Moana), ki je bil nominiran za dva oskarja.

