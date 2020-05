Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V britanski različici kviza Milijonar, ki ga vodi legendarni voditelj Jeremy Clarkson, so gledalci včeraj z nestrpnostjo čakali na odgovor, ali bo 53-letni upokojeni zdravnik Andrew Townsley postal šesti tekmovalc v zgodovini kviza, ki mu je uspelo odnesti glavno nagrado v višini milijon funtov. Tekmovalec je kljub pravilnemu odgovoru na 15. vprašanje ostal brez glavne nagrade.

Andrew Townsley bi lahko včeraj postal šele šesti tekmovalec v v zgodovini kviza na Otoku, ki bi mu uspelo pravilno odgovoriti na vseh 15 vprašanj. Pri zadnjem vprašanju se je nato odločil, da ne bo tvegal in da bo v žep raje spravil 500 tisoč funtov nagrade. 53-letnik je po poročanju britanskega časnika Mirror z odločitvijo zadovoljen, čeprav se je na koncu izkazalo, da bi tudi na 15. vprašanje izbral pravilen odgovor.

Vprašanje za milijon funtov v včerajšnji dramatični oddaji kviza Milijonar se je glasilo: "Katera od ikoničnih dirk je bila v zgodovini avtomobilskega športa organizirana prva?" Možni odgovori so bili: a) 24 ur Le Mansa, b) Velika nagrada Monaka, c) Indy 500 ali d) Isle of Man TT.

Tekmovalec, ki trpi za multiplo sklerozo in je zato na invalidskem vozičku, ni bil prepričan, kateri odgovor je pravilen, zato je izkoristil še zadnjo obliko pomoči, ki jo je imel na voljo, in je po telefonu poklical prijateljico. Ker tudi ona ni poznala pravilnega odgovora, se je odločil, da ne bo tvegal padca s 500 tisoč na 64 tisoč funtov.

Potem ko je že odstopil od igre, je za nekoliko grenkega priokusa še pravilno uganil odgovor, ki je bil d) Isle of Man TT.

"Bil sem navdušen in poln upanja, ko sem prišel do vprašanja za milijon funtov, zato sem bil na koncu nekoliko razočaran, da se nisem počutil dovolj samozavestnega, da bi podal dokončen in zmagovalen odgovor." Tekmovalec je še razkril, da bo del zneska namenil za dobrodelne namene, med drugim za znanstvene raziskave na področju multiple skleroze.

