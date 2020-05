Bodo v nocojšnji oddaji po 14 letih končno dobili novega milijonarja?

V britanski različici kviza Milijonar, ki ga vodi legendarni voditelj Jeremy Clarkson, bodo gledalci nocoj dobili odgovor, ali je 53-letni upokojeni doktor Andrew Townsley naslednji tekmovalec, ki mu je uspelo pravilno odgovoriti na vseh 15 vprašanj in osvojiti glavno nagrado, milijon funtov. To bi bil prvi tekmovalec, ki mu je na Otoku to uspelo po 14 letih.

Andrew, ki ima multiplo sklerozo in zato uporablja invalidski voziček, je na prvih nekaj vprašanj odgovoril brez uporabe zasilnih izhodov. Šele pri vprašanju za 125 tisoč funtov je uporabil prvo obliko pomoči, polovičko.

Ko je prišel do 15. vprašanja, mu je voditelj Jeremy Clarkson dejal: "Če pravilno odgovorite, boste šele šesti človek, ki mu je to uspelo v tej oddaji. Malo je tudi takih, ki jim je uspelo priti do pol milijona." Tekmovalec iz Glasgowa mu je povsem mirno odvrnil: "To je tisto, zaradi česar smo tukaj."

Voditelj britanske različice kviza Milijonar Jeremy Clarkson. Foto: Reuters

Ker je bila oddaja posneta vnaprej, so ustvarjalci kviza že razkrili, da se je 15. vprašanje, ki prinaša glavni dobitek, nanašalo na zgodovino avtomobilskega športa. Šestdesetletni voditelj Jeremy Clarkson je že prejšnji teden napovedal, da se bo oddaja, ki si jo bodo gledalci na Otoku lahko ogledali nocoj, vpisala v zgodovino kot eden od največjih trenutkov legendarnega kviza.

"Ne bi rad preveč razkrival, vendar se zgodijo dragoceni trenutki, zaradi katerih lahko pozneje rečeš: 'Tega se spomnim.' In pred nami je eden od resnično nepozabnih delov televizijske zgodovine."

