Brez pravih oblačil ju čaka skoraj nemogoča naloga #video

Nocoj ob 21. uri bo na sporedu nov del oddaje Preživetje v divjini. Z zahtevno nalogo se bosta tokrat spopadli prijateljici Tjaša in Vanja, ki za svojo telesno pripravljenost redno skrbita. Eden izmed izzivov, ki ga je zanju pripravil Brane T. Červek, bo tudi iskanje pripomočkov na težko prehodnem terenu.

Na vojaških urjenjih za specialne enote, kakršnega bomo videli v nocojšnji oddaji in ki jih inštruktor Brane T. Červek sicer pripravlja tudi za pripadnike vojaških specialnih enot z različnih delov sveta, si morajo udeleženci vsako dobrino krvavo prislužiti.

Tako bosta tokratni tekmovalki Tjaša in Vanja v oddaji Preživetje v divjini na polju visoke trstike iskali sekiro, kar bo približno tako zahtevna naloga, kot če bi iskali iglo v senu. Trstika je tudi precej ostra in za premočeni tekmovalki brez oblačil bo to vsekakor dodatna težava, saj kože pred ostrim rastlinjem ne bosta mogli zaščititi.

Če jima kljub vsemu sekiro uspe najti, se bodo njune možnosti, da preživita noč v divjini in uspešno opravita preizkušnjo, močno povečale, saj jima bo to orodje v nadaljevanju preizkušnje prišlo še kako prav. Več v zgornjem videu.

Kako uspešno se bosta s preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini spopadli prijateljici Tjaša in Vanja, preverite NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

