Bosta športnici kos Červekovemu urjenju #video

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, se bosta z izzivom preživetja v surovem okolju spopadli prijateljici ter športnici Vanja in Tjaša. Čeprav ne mine dan, da ne bi skrbeli za svojo fizično kondicijo, bo njuno pravo moč in vzdržljivost na svoj način preveril inštruktor Brane T. Červek.

Tokratni tekmovalki v oddaji Preživetje v divjini Vanjo in Tjašo ste lahko pobližje spoznali že v prejšnjih člankih in jasno je, da sta športnici od glave do pet, svojo fizično pripravljenost pa sta pokazali tudi že na številnih tekmovanjih. Tudi zato je inštruktor tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek zanju pripravil zahteven izziv vojaškega urjenja, s katerim bosta dekleti lahko preizkusili svoje meje.

Kot smo lahko videli že v prejšnji oddaji, kjer sta mini vojaško urjenje za specialce izkusila oče in sin, je Brane tudi tokrat pravo moč in vzdržljivost tekmovalk najprej preizkusil s posebnimi sklecami, ki so veliko bolj naporne od navadnih sklec. Čeprav sta dekleti fizično izjemno dobro pripravljeni, ta vaja tudi zanju ni bila nič kaj preprosta. Več v zgornjem videu.

Kako uspešno se bosta s preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini spopadli prijateljici Tjaša in Vanja, preverite v torek ob 21. uri na Planetu.

