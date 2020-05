Lepa fitnes trenerka z nenavadnim hobijem #video

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bomo na preizkušnji spremljali prijateljici Vanjo in Tjašo. Vanja, ki je športnica od glave do pet, nam je v pogovoru pripovedovala o svojih največjih podvigih, strahovih pred oddajo in kakšnega zelo mrzlega hobija se je lotila pred nekaj meseci.

Videti je, da redno skrbite za svojo fizično pripravljenost. Nam lahko zaupate, kaj trenirate?

Že od majhnega sem se ukvarjala z vsemi mogočimi športi. Rekreativno s tekom, kolesarjenjem, kickboksom, boksom, tekmovalno pa z lokostrelstvom, odbojko in bodybuildingom. Potem pa me je pot zanesla v bolj "funkcionalni fitnes", ki se mi še sedaj zdi najbolj "življenjski".

Rada se preizkušam na različnih področjih. Udeležila sem se že šesturnega spining maratona, nekajkrat sem šla na Oviratlon, od tega enkrat s Tjašo, s katero sva se skupaj prijavili tudi v oddajo Preživetje v divjini. Letos sem bila prijavljena na Spartan race, pa je na žalost odpadel.

Treniram pravzaprav vsak dan, včasih tudi dvakrat, treninge pa prilagajam časovnim zmožnostim in fizičnemu počutju. Pravijo, da psiha vpliva na telo, ampak sama menim, da z gradnjo močnega fizičnega telesa, natreniraš tudi močno psiho, tako da mislim, da ti dve zadevi delujeta vzajemno.

Trening z utežmi in lastno težo mi je še vedno daleč najljubši, saj te prisili, da nadgradiš svoje sposobnosti. Pride pa tudi dan, ko mi preprosto "zapaše", da dam glavo na "off" in grem samo teč za kakšno uro. Si pa rada postavljam različne izzive v okviru svojih treningov. Pred dvema dnevoma zjutraj sem razmišljala, kakšen trening bi delala in sem si rekla: "Kaj pa, če naredim tisoč vojaških poskokov?" In sem jih (smeh, op. p.). Sicer v dveh delih, polovico zjutraj, preostalo popoldne, vendar sem jih naredila. Če si nekaj zadam, to rada potem dosežem.

Na izkušnjo preživetja v naravi se podajate v družbi prijateljice. Kako mislite, da bosta delovali v stresni situaciji?

S Tjašo sva se spoznali v fitnesu, kjer sem jaz delala, ona pa trenirala. Najina druženja so bila vedno športno obarvana, tako sva šli skupaj na Oviratlon, v hribe ali delali treninge v fitnesu. Nisva taki, da bi posedali v lokalih ali po nakupovalnih središčih (smeh, op. p.). Na začetku najinega druženja sva se nekajkrat sporekli, ker jaz pogosto zamujam (smeh, op. p.), pa mi je to tudi naravnost povedala. To najbolj cenim pri človeku. Cenim njeno pozitivno naravnanost, skupaj se vedno nasmejiva in si ob težkih trenutkih pokloniva spodbudne besede. Enostavno vem, da nanjo lahko vedno računam.

Kateri vaš podvig v naravi doslej pa je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen oziroma na kateri podvig ste najbolj ponosni?

Težko izberem samo enega, vendar sem popolnoma uživala prvo leto, ko sem se udeležila Oviratlona. Deset kilometrov teka po naravi, s premagovanjem ovir in plazenjem po blatu. Omenila bi še Tjašino darilo za moj rojstni dan. Peljala me je na zip-line na Bled. Res super izkušnja. Letos sem ji rekla, da me mora peljati še na Triglav. Komu bi zaupala takšno doživetje, če ne njej, ki je tudi pozimi tam redna obiskovalka.

Ste pred pred oddajo že poznali kakšne tehnike preživetja v naravi?

Pred oddajo nisem imela popolnoma nobene izkušnje s področja tehnik preživetja v naravi. Ko sem bila v osnovni šoli, sem sicer hodila k tabornikom nekaj let, vendar tam še zdaleč ne prideš do ravni, kakršna je predstavljena v tej oddaji, tako da mi je bilo vse skupaj popolnoma novo. Sem si pa pogledala prejšnje dele oddaje Preživetje v divjini. Tam sem videla tehniko netenja z lokom ter z žico in smodnikom. Toda na televiziji je vse videti precej bolj enostavno kot v resnici.

Vas je pred oddajo kaj posebej skrbelo?

Pred oddajo je bila moja edina želja, da zakurim ogenj in uspešno preživim do jutra. S Tjašo sva se pogovarjali, da če nama ne bi uspe zakuriti ognja, da bova kar trenirali celo noč in se tako ogrevali (smeh, op. p.). Mrzla voda, ki so jo morali tekmovalci premagovati v prejšnjih oddajah, me ni preveč skrbela. Januarja sem se namreč lotila novega "hobija" - kopanja v mrzli vodi. S kolegi smo januarja hodili v Iški Vintgar. Vse skupaj je mišljeno kot regeneracija in utrjevanje imunskega sistema, tako da sem se tega celo malo veselila (smeh, op. p.). Je pa res, da ne veš, koliko časa boš v oddaji izpostavljen mrazu, tako da težko sodim vnaprej.

Kako uspešno se bosta s preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini spopadli prijateljici Tjaša in Vanja, preverite v torek ob 21. uri na Planet TV.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.