V Milijonarju za dobrodelne namene zbrali več kot 25 tisoč evrov #video

V zadnjem času ste na Planetu lahko spremljali serijo oddaj Milijonar, ki so bile dobrodelno obarvane. Tekmovalci so za različne dobrodelne organizacije, društva in ustanove skupaj zbrali kar 25.800 evrov. Če se komu nastop na vročem stolu kviza ni najbolj posrečil, pa je njegov dobitek dopolnil Planet TV.