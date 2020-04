Za infekcijsko kliniko zbral 2.500 evrov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj ste si na Planetu lahko ogledali prvo oddajo Milijonar, ki so jo zaradi trenutnih razmer posneli brez občinstva v studiu. Oddaje imajo tudi dobrodelno noto, saj tekmovalci, ki tudi sami aktivno pomagajo v teh kriznih časih, denar zbirajo za tiste, ki jih epidemija virusa najbolj ogroža oziroma najbolj čutijo njene posledice. Prvi tekmovalec je za infekcijsko kliniko v Ljubljani zbral 2.500 evrov.

Čeprav brez podpore občinstva v studiu, je prvi tekmovalec Božo Kondić pokazal odlično znanje in pravilno odgovoril na kar deset vprašanj. S tem je infekcijski kliniki v Ljubljani zagotovil 2.500 evrov. Ljubljančan, ki je velik nogometni navdušenec in tudi sodnik, je sicer zaposlen kot voznik pri LPP. Vozi mestno vozilo Kavalir in električni vlakec E-Urban.

V teh dneh aktivno pomaga pomoči potrebnim. Tako razvaža hrano ljudem, ki so v samoizolaciji, starejšim in socialno ogroženim družinam.

Druga tekmovalka večera je bila Jelka Jantol iz Litije, ki je zaposlena v Vrtcu Pedenjped, kjer v teh dneh šivajo pralne zaščitne maske, ki so jih razdelili različnim ustanovam. Do zdaj so jih zašili kar 1.700.

Jelka bo izkupiček iz oddaje Milijonar namenila Domu starejših občanov Rakičan. V včerajšnji oddaji je pravilno odgovorila na štiri vprašanja, svojo pot pa bo nadaljevala nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kako uspešna bo v nadaljevanju kviza in koliko bo zbrala za dober namen, preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

