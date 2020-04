Bo najdba zanju rešitev ali poguba? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Preživetje v divjini bosta Igor in njegova 11-letna hči Brina preizkusila svoje znenje in voljo do preživetja v neizprosnem okolju. Ena izmed njunih nalog bo tudi najti primerno zavetje, kjer bosta prebila mrzlo noč.