Tako drugačna bo odslej oddaja Milijonar #video

Izredne razmere zaradi koronavirusa vplivajo tudi na ustvarjanje marsikatere priljubljene televizijske oddaje. Eden takšnih je prav gotovo tudi kviz Milijonar, ki bo do nadaljnjega sneman brez občinstva v studiu, oddaje pa bodo imele tudi dobrodelno noto. In kako bo z zasilnim izhodom Glas ljudstva?

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali kviz Milijonar, ki bo nekoliko drugačen, kot ste ga bili vajeni, saj v studiu ne bo občinstva in tekmovalci se ne bodo merili v Hitrih prstih. Nocojšnja oddaja pa bo posebna tudi v tem, da bo izkupiček oddaje namenjen v dobrodelne namene. "Sledi serija dobrodelnih oddaj, ki bodo pomagale tistim, ki jih epidemija virusa najbolj ogroža oziroma najbolj čutijo posledice," nam je razložil Jure Godler.

Ker v studiu ne bo občinstva, bodo tekmovalci lahko izbirali le med tremi zasilnimi izhodi. "Pomoči ljudstva seveda ne bo, imajo pa tekmovalci še vedno na voljo tri zasilne izhode, polovičko, klic v sili in mnenje voditelja," je povedal voditelj in nam priznal, da je zdaj snemanje oddaje precej drugačno. "Je kar posebno vzdušje in občinstvo seveda pogrešamo, a ker so trenutno razmere takšne, kot so, moramo najprej poskrbeti za varnost."

