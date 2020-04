Vse bo tokrat odvisno od 11-letne deklice #video

Svetovno priznani inštruktor preživetja v divjini Brane T. Červek je na tokratni preizkušnji najmlajši tekmovalki do sedaj dodelil posebno nalogo. Razložil ji je, kako narediti splav, ki bo služil za prečkanje ledeno mrzle reke, ona pa je morala postopek izdelave predati očetu. Zelo pomembno je, da je splav dovolj velik in dovolj ploven, da bo Brina lahko na njem tudi sedela in prišla na drugo stran reke, ne da bi se zmočila.

In čeprav se zdi to kar zahtevna naloga za 11-letnico, se ta izziva ni ustrašila. Še več, Brina je hitro pokazala svoje vodstvene sposobnosti in očeta zelo samozavestno in natančno vodila skozi potek izdelave plovila. Več v zgornjem videu.

Ali je splav naposled dobro služil svojemu namenu, preverite v oddaji Preživetje v divjini.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.