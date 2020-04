Oče in njegova 11-letna hči pred zahtevno preizkušnjo #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bo svetovno priznani inštruktor preživetja v divjini Brane T. Červek izziv pripravil 39-letnemu Igorju iz Naklega in njegovi 11-letni hčerki Brini. Igor nam je v pogovoru zaupal, kako je hči sprejela novico, da gre na preizkušnjo, in kako sta se na to pripravljala.

Na pustolovščino v oddaji Preživetje v divjini se boste podali s hčerko Brino. Je bila navdušena nad tem, da bo lahko sodelovala v oddaji?

Na začetku pravzaprav sploh nisem razmišljal o tem, da bi kogarkoli vzel s seboj v oddajo, ker sem želel sam preizkusiti, ali bom preživel tistih dolgih 24 ur v naravi tako rekoč brez vsega. Ko so me na avdiciji vprašali, ali bi vzel koga s sabo, sem pomislil na hčerko Brino, ker jo zelo zanima narava in si zelo želi biti na televiziji. Ko sem jo poklical, je takoj sprejela izziv. Zelo je bila navdušena nad tem, da bo sodelovala v oddaji, in neučakano odštevala dneve do najinega odhoda.

Kaj pa vas je pred oddajo najbolj skrbelo?

Nič me ni preveč skrbelo, le previden sem bil. Oba sva se psihično zelo dobro pripravila. Malo sva razmišljala in si predstavljala, kakšne naloge naju čakajo in kaj bova v določenih primerih naredila. Ves čas sva si govorila, da ne bo preprosto. Tako je bila tudi Brina dobro psihično pripravljena. Dan ali dva pred snemanjem mi je rekla: "Ati, saj greva na preživetje, ne v luksuz!" S tem me je nasmejal do solz. Moja edina skrb je tako bila, ali nama bo uspelo zanetiti ogenj.

Pa sta se kakšne tehnike preživetja učila že doma in jo tudi preizkusila?

Oba sva prebrala kar nekaj knjig. Jaz sem se zelo osredotočil na netenje ognja z lokom. Od približno 30 poskusov mi je uspelo le petkrat. Največja težava je bila na začetku fizična pripravljenost, nato pa sem ugotovil, da ni samo to, temveč tudi kombinacija pravega lesa. Bivaka pa nisva poskusila narediti, ker je to razmeroma preprosto. Največ časa ti vzame nabiranje potrebnega materiala.

Pa sta se pred oddajo že kdaj prej skupaj podala na kakšen izziv v naravi?

Pri nas ne obstaja midva, ker nas je pet v družini in večinoma vse delamo skupaj. Sem pa jaz v naši družini tisti, ki obožuje izzive. Dekleta se mojim idejam raje izognejo. Veliko hodimo v hribe, pri tem pa je največji podvig spraviti otroke iz hiše do vznožja hriba, potem pa začnejo tudi one uživati. Največkrat se med pohodom lovimo, skrivamo, igramo raziskovalce ali junake iz risank. Tako smo v hipu na vrhu hriba in nato še doma.

