"Televizija je eno, resničnost pa nekaj drugega" #video

V četrti oddaji Preživetje v divjini smo na zelo zahtevni preizkušnji spremljali Tineta, Saša in Sandija, ki so se lahko na lastni koži prepričali, da narava napak ne odpušča in jih celo strogo kaznuje. Premočeni in premraženi so na koncu morali pozvoniti na zvonec, ki je oznanil konec izziva.

Tokratne tekmovalce je čakala simulacija nesreče na nedostopnem terenu. Naloga Tineta in Sandija je bila, da oskrbita ranjenca, ki ga je igral Sašo, naredita nosila in ga odneseta tri kilometre po potoku do mesta, kjer bi naredili bivak in prenočili.

Prvo večjo napako so tekmovalci naredili že pri izbiri treh pripomočkov od desetih, ki jim jih je na voljo dal inštruktor preživetja v divjini Brane T. Červek. Niso vzeli šotorskega krila, zaradi česar je bila izdelava nosil veliko težja naloga.

"Šotorsko krilo smo že prijeli in ga potem dali nazaj. Ne vem, zakaj smo vzeli zračnico in pločevinko. Res pa je, da je bilo šestdeset sekund premalo, da bi lahko temeljito razmislili, kaj zares potrebujemo. Nosila smo potem z Branetovo pomočjo naredili kar iz svojih jaken," nam je povedal Tine in dodal, da je bilo zanj nošenje ranjenca najtežji del naloge.

"Tako strmega terena za nabiranje lesa še nisem videl in niti ene leske ni bilo. Tisti debeli koli, ki sva jih nabrala s Sandijem, so bili težki že sami po sebi in bi jih bilo treba dodatno obdelati. Potem so se mi začele še težave z roko in sem izgubil oprijem, pred nami pa je bil res težko prehoden teren."

Tudi Sandi nam je povedal, da čeprav se je zdelo drugače, izziva niso podcenjevali. "Rekel bi, da kondicijsko nismo bili kos nalogi. Že prva naloga je bila težka, ker je bilo treba prenašati poškodovanca na nosilih, ki so nama polzela iz rok. Vseeno je bila zame najtežja preizkušnja netenje ognja. V oddaji sem se naučil, da so stvari na televiziji eno, resničnost pa je nekaj povsem drugega."

Sašo je dejal, da če bi lahko zavrtel čas nazaj, vloge ranjenca ne bi več prevzel, saj je celotno reševalno akcijo premočen in močno premražen lahko samo nemočno opazoval. Za ključni del preizkušnje je označil trenutek, ko so morali vrniti smodnik. "Najtežja odločitev je bila, ko smo v zameno za to, da sem lahko zapustil nosila, vrnili smodnik. Mislim, da je bil to glavni razlog, da nismo doživeli jutra." V oddaji se je naučil, da je pomembne odločitve težko sprejeti v eni minuti, in s tem namignil, da bi jim bolj premišljen izbor pripomočkov nalogo lahko precej olajšal.

