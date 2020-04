Bodo trije kos zahtevnemu izzivu, ki jih čaka? #video

Vsi trije tekmovalci so se v oddajo prijavili, ker so si želeli nove življenjske izkušnje. Tine iz Gabrovke pri Zagradcu je za najtežjo preizkušnjo v naravi, ki jo je opravil pred oddajo, navedel služenje vojaškega roka, kjer se je moral s 25-kilogramskim nahrbtnikom na ramah prebijati čez neizprosen teren.

Škofjeločan Sašo je razkril, da je bil to vzpon na Triglav, medtem ko Sandi iz Podčetrtka živi za adrenalinske podvige, predvsem če vključujejo velike hitrosti.

Za vse tri pa je bila izkušnja v oddaji Preživetje v divjini vseeno veliko težja, kot so pričakovali.

"Najtežje je bilo vsekakor netenje ognja. Težave smo imeli z visoko vlago in hudim mrazom. Mislim, da je bilo -7 stopinj Celzija. Noro je rezalo z dodatkom severnega vetra," nam je okoliščine, v katerih so se spopadali z izzivom, slikovito opisal Tine in dodal: "Čeprav se mi trije od prej nismo poznali, mislim, da smo se super ujeli, kljub težkim razmeram je bilo tudi nekaj časa za šale." Sandi se je strinjal s to ugotovitvijo, medtem ko je Sašo pripomnil, da bi vseeno lahko bolje sodelovali med sabo.

Sašo, Tine in Sandi

Izziv je postal še zahtevnejši, ko se je spustila tema. In kako se se spopadali s tem? "Zelo težko je najti motivacijo za naslednjo uro in nato naslednjo in še naslednjo," je svoje občutke opisal Sašo, Tine pa je dodal: "Še težje bi vsekakor bilo, če bi tam moral biti sam. Slišali smo različne zvoke in glasove živali, med drugim tudi sovo. V popolni temi je to kar strašljivo poslušati."

