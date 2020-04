"Sam verjetno niti bivaka ne bi postavil" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tretji oddaji Preživetje v divjini smo na pustolovščini spremljali Lidijo in Uroša, ki pa jima izpolnjevanje izzivov, ki jima jih je pripravil Brane T. Červek, ni šlo najbolje od rok. Nazadnje je bila preizkušnja prekinjena zaradi medveda, ki se je sprehajal v neposredni bližini njunega bivaka in ogrožal njuno varnost. Uroš nam je v pogovoru zaupal, kakšen je bil njegov prvi odziv, ko je izvedel za kosmatinca, in kaj se je iz izkušnje v divjini naučil.