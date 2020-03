Bi znali z žvečilko in baterijo zanetiti ogenj? #video 360°

V sklopu oddaje Preživetje v divjini, ki je na sporedu ob torkih ob 21. uri na Planetu, posebne izzive pripravljamo tudi gledalcem, ki imajo tako možnost, da osvojijo privlačno nagrado. Tokrat lahko poskusite po navodilih inštruktorja preživetja v divjini Braneta T. Červeka zanetiti ogenj z baterijo in žvečilko in se tako potegujete za odlično uro Garmin Instinct .

Znanje prižiganja ognja je v preživetvenih situacijah lahko ključnega pomena in včasih tudi edina ločnica med življenjem in smrtjo. Zdaj se ga lahko naučite zanetiti tudi sami. V zgornjem videu, ki je posnet v tehniki 360° in zato lahko z miško oz. prstom med gledanjem spreminjate zorni kot gledanja, vam tokrat predstavljamo tehniko prižiganja ognja z baterijo in žvečilko, ki se je bodo učili tudi tekmovalci v oddaji.

Kako sodelovati v nagradni igri?

1. Po navodilih Braneta T. Červeka iz zgornjega videoposnetka poskusite zanetiti ogenj, svoj poskus pa zabeležite v obliki videoposnetka. V nagradni igri lahko sodelujete tudi, če vam po več poskusih ognja ne uspe prižgati.

2. Videoposnetek, iz katerega je razvidno, da ste ogenj poskusili zanetiti na način, predstavljen v zgornjem videoposnetku, objavite na strani na Facebooku https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/.

3. Z oddajo videa na Facebooku (https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/) se sodelujoči strinja s Pravili in pogoji in soglaša s tem, da je avtor objavljenega videa. Več o zasebnosti v zvezi z osebnimi podatki si sodelujoči lahko prebere v 15. točki Pravil in pogojev.

Nagrada

Izmed vseh objavljenih videoposnetkov, ki bodo ustrezali zgornjim kriterijem, bomo v ponedeljek, 6. aprila, izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel uro Garmin Instinct.

Ura Garmin Instinct

Trpežna GPS-ura za najzahtevnejše razmere

Ta trpežna in zanesljiva GPS-ura za dejavnosti na prostem je izdelana v skladu z ameriškim vojaškim standardom 810G za odpornost na toploto in udarce ter vodotesnost (do globine 100 metrov). Ohišje iz polimera, ojačanega z vlakni, je bolj trdno in trpežno.

Zaslon je iz kemično prednapetega stekla, ki je odporno proti praskam, in je tako kontrasten, da je berljiv tudi pri močni sončni svetlobi. Uro lahko zato vzamete s sabo v najzahtevnejše razmere, s katerimi se srečujete vsak dan. Zračen silikonski pašček je opremljen z dvema ločenima, odstranljivima zankama, ki zagotavljata zanesljivo namestitev ter preprečujeta, da bi se z uro kje zataknili.

Opozorilo! Vedno upoštevajte primerne varnostne ukrepe. Ogenj vedno netimo na odprtem prostoru stran od vnetljivih stvari!

Tukaj lahko preberete Pravila in pogoji nagradne igre.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.