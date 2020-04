"Najbolj me je presenetilo trhlo deblo, ki je padlo na mojo glavo" #video

V tretji oddaji Preživetje v divjini je svojo voljo po preživetju v surovi naravi preizkusila tudi Lidija iz Poljanske doline. S sotekmovalcem Urošem, s katerim se prej nista poznala, sta na lastni koži občutila, kaj pomeni, ko se znajdeš na deževen dan sredi divjine pri nizkih temperaturah in ko tvojo varnost ogrožajo divje živali. Lidija nam je v pogovoru zaupala, kako je sama doživela to izkušnjo.

Med tokratnim izzivom se je zdelo, da vama stvari ne gredo najbolje od rok. Kaj je bil po vašem mnenju razlog?

Res se nisva najbolje odrezala. Meni je bil že to velik izziv, ko sem izvedela, da v divjino ne grem sama. Z Urošem sva si energetsko in karakterno dokaj različna in bi morala veliko bolj sodelovati in vse jemati bolj resno. Bolj poslušati nasvete in napotke Braneta. Mogoče sem se podzavestno zanašala tudi na to, da bo moški vodil in usmerjal. Ženska po navadi sledi in da od sebe, kolikor zmore in zna. Je bilo pa sigurno lažje, ker sva bila dva in tudi temperatura zraka, nama je bila naklonjena. Če bi bilo bolj mrzlo, minus, bi se verjetno bolj borila.

Kako je bilo, ko ste izvedeli, da se v bližini vajinega bivaka sprehaja pravi medved?

Moja prva misel je bila, da ostanem mirna in brez panike. Vsaj po navadi je bilo tako, ko me je doletelo kaj hujšega. Ko gre vse skozi, se zjočem in dam vse ven. Je pa res, da sem se z medvedom dvakrat že soočila. Prvič sem ga videla iz opazovalnice, drugič pa mi je prekrižal pot nad našo hišo v gozdu.

Kaj pa vas je med preizkušnjo najbolj presenetilo?

Ko sva šla po lesko za bivak. Me je najbolj presenetilo strohnelo deblo, ko je padlo na mojo glavo. Ko sem začutila udarec in močan pritisk, sem najprej pomisli, da je Uroš padel name. Ko sem se ozrla nazaj, sem dejansko videla, kaj je, in do kakih posledic bi lahko prišlo. Takrat sem bila tako v šoku, da sem jelšo zamenjala za lesko.

Kaj bi spremenili, če bi čas lahko zavrteli nazaj?

Časa nazaj ne bi zavrtela, ker živim za trenutke. Iz napak se da veliko naučiti. Ko se naučim, jih ne ponavljam več. Doma sem opravila popravni izpit, zakurila ogenj z lokom in sedaj znanje prenašam na hčerko, ki je čisto navdušena nad to tehniko.

Kaj ste se s te izkušnje naučili?

Glavni nauk je, da narava govori le tistemu, ki jo je pripravljen poslušati in mu ponudi roko. Preveč se utapljamo v materialnih dobrinah, ki nam dajejo le kratkotrajne občutke sreče. Narava pa je neusahljiv vir hrane za naše čute.

