Šarmantni zvezdnik potožil, da postaja star #foto

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali znanstvenofantastično pustolovščino Dežela jutrišnjega dne: svet onkraj (Tomorrowland). V glavnih vlogah nastopajo Britt Robertson, Hugh Laurie in George Clooney. Zadnji je, čeprav so mnogi prepričani, da mu leta dobro denejo, ob predstavitvi filma potožil, da postaja prestar za Hollywood.

V filmu Dežela jutrišnjega dne: svet onkraj oskarjev nagrajenec George Clooney igra 55 let starega, v mladosti zelo čednega, trenutno pa zagrenjenega in na ves svet jeznega izumitelja. Clooney se je na konferenci pošalil s pripombo: "Po prvem branju scenarija in opisa vloge se mi je porajalo samo eno vprašanje. Je bil scenarij napisan izrecno zame?"

Clooney je bil namreč tudi v resničnem življenju ob izidu filma star 54 let, kar je kar 29 več od njegove soigralke Britt Robertson. Čeprav je bil Clooney na novinarski konferenci ob izidu filma videti izredno šarmanten in čeden, je Robertsonovi uspelo, da mu je s pikro pripombo snela nasmešek z obraza. Ko so jo vprašali, ali želi slediti igralčevim stopinjam in se kdaj v prihodnosti preizkusiti tudi v režiji in produkciji, je namreč odgovorila: "Mogoče čez 30 let," in s tem v smeh spravila vse prisotne.

George je na novinarski konferenci priznal tudi, da se mu rahlo poznajo leta in da mu je telo že začelo postavljati meje predvsem pri snemanju kaskaderskih prizorov. Dodal je, da je na snemanju ugotovil, da bo igranje v akcijskih prizorih očitno vedno težje in da se boji, da bo kmalu le senca akcijske zvezde.

"Celotno snemanje sem prejemal opomnike zaradi svoje starosti. Udarec za udarcem, kot da bi me tepli s palico. In moj nasprotnik v zgodbi je bil star televizijski zdravnik," se je pošalil na račun soigralca Hugha Laurieja, znanega po vlogi dr. Housa v istoimenski televizijski seriji.

"Smešno se mi zdi, da sem bil pred leti, ko sem bil še v svojih tridesetih, jaz tisti, ki je nekoga premagal v boju ali pa zmagovito zapuščal prizorišče z eksplozijo v ozadju. No, zdaj ko sem se postaral, pa sem vedno jaz tisti, ki prejema udarce, in tisti, ki se ob tem lahko samo usede in zajoče," je na humoren način zaključil Clooney.

