V petek bomo iskali pozabljivo Dory

V petek, 3. aprila, bo na Planetu ob 20. uri na ogled čudovita animirana pustolovščina Iskanje pozabljive Dory (Finding Dory). Prisrčna in zabavna vodna pustolovščina je navdušila tako gledalce kot kritike in je bila nominirana za bafto. Na spletni strani IMDb ima oceno 7,3, sicer pa je film s predvajanjem po svetu prebil magično mejo milijardnega zaslužka in postal drugi Pixarjev celovečerec po Svetu igrač 3, ki mu je to uspelo. Iskanje pozabljive Dory je bil hkrati tretji najbolj dobičkonosen film leta 2016.

Zgodba se tokrat osredotoča na modro pozabljivko, ki se začne nenadoma spominjati svoje mladosti in jo popade strah, da jo starša morda iščeta, zato se s prijateljema odpravi po sledeh svoje družine v morju proti Kaliforniji. Na poti druščina spozna čemerno hobotnico Hanka, ki postane njihov vodič, pridružita pa se jim tudi beluga Bailey, ki ga skrbi delovanje njegovega biološkega sonarja, in kratkovidna kitovka Destiny. Toda ocean je poln nevarnosti in divjih bitij, zato nenavadno skupino čakajo številne zabavne podvodne dogodivščine.

V slovenski sinhronizaciji so likom glasove posodili Saša Pavlin Stošić, Lovro Berden, Gorazd Žilavec, Lucija Grm, Uroš Buh in drugi, film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Filmska premiera meseca je Zootropolis

V aprilu bodo ob petkih na Planetu še animirani filmi Zootropolis (Zootopia), Lorax (Dr. Seuss' The Lorax) in Vrvež v moji glavi (Inside Out). Z oskarjem nagrajeni Zootropolis je tudi Planetova filmska premiera meseca in bo na sporedu v petek, 10. aprila, ob 20. uri.

