Drama o odraščanju, ki je na Sundanceu požela stoječ aplavz

Med filmi, ki bodo ta teden premierno predvajani na slovenskih televizijah, je tudi simpatična komična drama Jaz, Earl in umirajoče dekle (Me and Earl and the Dying Girl), ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planet PLUS .

Jaz, Earl in umirajoče dekle je malce drugačna drama o odraščanju, v kateri spoznamo srednješolca Grega, ki se poskuša v zadnjem letniku srednje šole čim bolj neopazno zliti z okolico. V želji, da bi čim lažje preživel zahtevno pot čez minsko polje najstniškega življenja, se namreč izogiba vsem globljim odnosom. Celo na svojega najboljšega prijatelja Earla, s katerim snemata nekakšne amaterske parodije klasičnih filmov, gleda kot na sodelavca pri skupnem konjičku. A njegova mati zaradi sočutja in slabe vesti vztraja pri tem, da začne preživljati čas s sosedo in sošolko Rachel, dekletom, pri katerem so pred kratkim odkrili raka, in Greg začne postopoma spoznavati, kako močne in dragocene so lahko pristne prijateljske vezi.

Greg, Earl in Rachel

Stoječe ovacije na festivalu Sundance

Edinstvena, zabavna in ganljiva zgodba o srednješolskem življenju temelji na istoimenski knjigi Jesseja Andrewsa in je prejela nagrado žirije in občinstva na filmskem festivalu Sundance leta 2015, kjer je ob premieri doživela tudi stoječe ovacije. Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,7, v glavnih vlogah pa igrajo Thomas Mann, Olivia Cooke, RJ Cyler, Connie Britton, Nick Offerman, Molly Shannon in Jon Bernthal.

Komično dramo Jaz, Earl in umirajoče dekle lahko na Planet PLUS ujamete v sredo, 1. aprila, ob 20. uri.

Na Planetu Iskanje pozabljive Dory in drama Angeline Jolie

V petek, 3. aprila, na Planetu ne zamudite TV-premiere animiranega filma Iskanje pozabljive Dory (Finding Dory), medtem ko bo v soboto, 4. aprila, ob 23. uri prav tako premierno na sporedu drama Ob morju (By the Sea), za katero je scenarij napisala in jo režirala Angelina Jolie. Angelina je v filmu skupaj s takratnim možem Bradom Pittom tudi zaigrala, snemanje pa je potekalo kar med njunim medenim tednom na Malti.

Na Planet 2 kultni Smisel življenja

Ta teden se še ena filmska poslastica obeta na Planet 2, kjer bo v petek, 3. aprila, ob 21. uri na sporedu kultna britanska komedija Monty Python: Smisel življenja (The Meaning of Life). V njej poskuša ekipa Montyja Pythona (John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin, Graham Chapman in Terry Jones) razrešiti najpomembnejše vprašanje vseh časov, kar ugotavljajo z raziskovanjem različnih življenjskih obdobij, od rojstva do šolskih in vojaških let, srednjih let in starosti.

