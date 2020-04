Červek osupel, kaj so tekmovalci izbrali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 21. uri bo na sporedu nov del resnične pustolovščine Preživetje v divjini. Tudi tokrat so si tekmovalci izmed desetih ponujenih pripomočkov lahko izbrali tri, ki bi jim preizkušnjo lahko olajšali. Nad njihovo izbiro pa je bil inštruktor preživetja v divjini Brane T. Červek močno presenečen.

Brane je trem tekmovalcem tokrat ponudil vrečke za smeti, plastenko, steklenico, aluminijasto folijo, zračnico, žebelj, žago, šotorsko krilo, pločevinko in žepno ogledalo. Nato jim je še enkrat razložil, kakšna bo njihova naloga, in jih opozoril, naj skrbno premislijo, kaj bodo izbrali.

Čaka jih namreč oskrba ranjenca, ki ga je treba odnesti tri kilometre po potoku do mesta, kjer bodo naredili bivak in prenočili. Brane je Tinetu, Sandiju in Sašu dal minuto časa, da se odločijo.

Ko je nato Brane videl, kaj so tekmovalci izbrali, njihove odločitve ni povsem razumel in je bil kar malce razočaran. "Posledice vaše odločitve boste nosili sami," jim je dejal.

Katere pripomočke so tekmovalci izbrali in ali se jim bo odločitev res maščevala, preverite v nocojšnji oddaji Preživetje v divjini.

