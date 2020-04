Najprej so se šalili, nato jih je grabil obup #video

Čeprav se bodo v nocojšnji oddaji Preživetje v divjini z izzivom spoprijeli kar trije tekmovalci, bo naloga vse prej kot lahka. In to se je hitro izkazalo za resnično, saj so se že na začetku izkušnje tekmovalci skoraj vdali v usodo.

Brane T. Červek je tekmovalcem Tinetu, Sašu in Sandiju pripravil ekstremni izziv: simulacijo nesreče z reševanjem in prenosom ranjenca. Ranjenca je treba oskrbeti in ga nato tri kilometre daleč odnesti do mesta, kjer bodo postavili bivak in prenočili.

Sašo je prevzel vlogo ranjenca, vendar njegova naloga vsekakor ni bila enostavna, saj je bil popolnoma premočen pri izjemno nizkih temperaturah. Tine in Sandi pa sta morala narediti nosila in ranjenca nesti, kar pa je bilo fizično izjemno naporno, zato sta že po nekaj metrih začela obupavati. Brane je zato vsem trem položil na dušo, da je za preživetje v naravi treba vztrajati in se boriti do konca, predvsem pa se morajo zavedati, da je to šele začetek njihove preizkušnje. Več v zgornjem videu.

Ali bo trem tekmovalcem po Branetovih spodbudnih besedah vendarle uspelo strniti vrste in uspešno opraviti izziv, preverite nocoj ob 21. uri na Planetu.

