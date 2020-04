Kako se bodo tekmovalci odzvali na tole? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, čaka tri tekmovalce zelo težka preizkušnja. Brane je zanje namreč pripravil ekstremni izziv, simulacijo nesreče z reševanjem in prenosom ranjenca.

V tokratni oddaji bomo videli, kako je tekmovalec Sašo postal ranjenec, potem ko je odigral padec v ledeno mrzlo vodo, ob katerem je doživel odprti zlom golenice. Tine in Sandi sta se morala ustrezno odzvati, oskrbeti rano in narediti dovolj močno nosilo.

Nato ju je čakala še gradnja bivaka in netenje ognja na najstarejši in najzahtevnejši način - z rokami. Njuna glavna naloga je bila, da poškodovanega in premočenega sotekmovalca obvarujeta pred podhladitvijo.

Ali bodo tekmovalci kos zahtevni preizkušnji, preverite v oddaji Preživetje v divjini v torek ob 21. uri na Planetu.

