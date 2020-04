Bi znali ločiti čemaž od šmarnice? #video

Tekmovalce Sandija, Saša in Tineta v tokratni oddaji čaka res težka naloga. V prejšnjih oddajah so tekmovalci netili ogenj s pomočjo loka in z ovitkom žvečilnega gumija in baterijo in imeli pri tem obilo težav, tokrat pa bo še težje. Do ognja bodo morali priti tako, da bodo palico vrteli med dlanmi, kar velja za najtežjo tehniko netenja ognja.

In čeprav v oddaji hrana ni v ospredju, ker morajo tekmovalci v divjini preživeti en dan in eno noč, je Brane tekmovalcem tokrat pokazal, kako pridejo do hitrega prigrizka. Pri tem pa jih je opozoril, da morajo biti previdni, saj lahko naredijo napako, ki se pogosto primeri nabiralcem čemaža, ki namesto čemaža naberejo šmarnico ali podlesek in napaka je lahko tudi usodna.

Kakšna je glavna razlika med čemažem in šmarnico, je Brane razložil v zgornjem videu.

Kakšna preizkušnja čaka tekmovalce v tokratni oddaji Preživetje v divjini, preverite v torek ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.