Igralec na snemanju kultnega filma kaskaderju zlomil nos

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvi del kultne visokooktanske franšize Hitri in drzni (The Fast and the Furious), v katerem nastopajo Vin Diesel, Paul Walker in Michelle Rodriguez, ki pred začetkom snemanja filma sploh ni imela vozniškega izpita.

1. Obe glavni igralki pred snemanjem tega filma nista imeli vozniškega dovoljenja.

Tako Michelle Rodriguez kot Jordana Brewster sta bili pred začetkom snemanja filma brez vozniškega izpita. Opraviti sta ga morali, preden so lahko začeli režirati.

2. Oba glavna igralca sta svojo zaljubljenost z malega zaslona prenesla v resnično življenje.

Režiser Rob Cohen je javno priznal, da sta se tako Vin Diesel kot Paul Walker med snemanjem zaljubila v svoji soigralki. Vin Diesel v Michelle Rodriguez in Paul Walker v Jordano Brewster.

Vin Diesel in Michelle Rodriguez 3. Glavni igralci so morali pred začetkom snemanja v šolo.

Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez in Jordana Brewster so morali pred začetkom snemanja v avtošolo v Las Vegasu, kjer so vozili avte formule 1 in se s tem pripravljali na vse dirkalne scene v filmu Hitri in drzni. Režiser je povedal, da so takoj jasno videli, da je Paul Walker naraven talent za vožnjo in da se je v avtošoli povsem navdušil nad hitrostjo in avtomobili.

Vin Diesel in Paul Walker

4. Vin Diesel je kaskaderju zlomil nos.

Glavni igralec je prizor, v katerem se na hitrostni dirki tepejo z golimi pestmi, očitno vzel preveč resno, saj je med sunkovitim zamahom kaskaderju, ki je igral varnostnika, s komolcem zlomil nos.

5. Za prizore uličnih dirk so uporabili več kot tisoč avtomobilov.

Dirkalne avtomobile za ulične dirke so za potrebe snemanja pripeljali dirkači iz resničnega življenja. Uporabljenih je bilo 1.500 avtomobilov, na razpolago pa so jih imeli še dodatnih tisoč.

Akcijski triler Hitri in drzni si lahko ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.