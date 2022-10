Princ William izgubil naziv najbolj vročega plešastega moškega

Potem ko so ga lani razglasili za najbolj vročega plešastega moškega na svetu, je princ William letos ta naziv izgubil oziroma strmoglavil na šele peto mesto.

Na prestol je letos sedel igralec Vin Diesel, so sporočili iz agencije Reboot, ki je objavila lestvico najbolj vročih plešastih moških leta.

Vin Diesel je zasedel prvo mesto lestvice najbolj vročih plešastih moških na svetu. Foto: Guliverimage/AP

Med prvo peterico, ki jo zaključuje valižanski princ, so še igralca Stanley Tucci in Shemar Moore ter popzvezdnik Pitbull, do desetega mesta pa sledijo še igralca Jason Statham in Bruce Willis, radijski voditelj Joe Rogan, igralec Dwayne Johnson - The Rock in nekdanji boksar Mike Tyson.

Na drugem mestu je igralec Stanley Tucci. Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Izbor so sestavili na podlagi več dejavnikov, od skladnosti obraza glede na zlati rez do omemb na družbenih omrežjih, premoženja in telesne višine, prav tako so preverili, kako zelo se blešči plešasta glava vsakega od kandidatov – bolj kot je beščeča, bolje je.

