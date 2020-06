Tako je videti, ko te preseneti izklesan zvezdnik v seksi opravi #video

Gosta oddaje Ellen, ki se je zaradi epidemije novega koronavirusa snemala od doma, sta bila zabavna zakonca in filmska igralca Melissa McCarthy in Ben Falcone. Melissa je v oddaji razkrila, da je imela pred časom nenavadne sanje, ki so trajale več ur in v katerih je filmski zvezdnik Mark Wahlberg živel v njeni hiši.

Povedela je, da so bile njene sanje tako zelo žive, da tudi potem, ko se je zbudila, ni bila povsem prepričana, ali so bile to res zgolj sanje. "Zbudila sem se in sem se spraševala, ali je Mark Wahlberg spodaj. Pomislila sem, da je v sobi za goste."

Potem ko je še dodala, da je bil Mark zelo zgleden sostanovalec, jo je čakalo veliko presenečenje, ki ga je zanjo pripravila voditeljica Ellen. Na zaslonu se je namreč nenadoma pojavil Mark Wahlberg, s sesalcem v roki, oblečen zgolj v predpasnik. Filmski zvezdnik, ki navdušuje s svojo izklesano postavo, je Melissi v šali dejal, da takole oblečen pogosto čisti po hiši, in poskrbel za kar nekaj smeha.

Izsek iz oddaje, kjer je Mark Wahlberg presenetil filmski par, si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa danes ob 13. uri v oddaji Ellen na Planetu.

