Zvezdnik šokiran nad množico golih ljudi na snemanju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ellen DeGeneres je svojo pogovorno oddajo zaradi epidemije novega koronavirusa snemala od doma, zato je pogovore s svojimi gosti opravljala preko videoklica. V oddaji, ki si jo boste lahko ogledali danes na Planetu, je gostila zvezdnika humoristične serije Veliki pokovci (The Big Bang Theory) Jima Parsonsa.

Igralec je z Ellen govoril tudi o svoji novi miniseriji Hollywood. Razkril je, da je bil v enem od prizorov obkrožen s številnimi golimi statisti in dejal, da še nikoli v življenju ni videl toliko golih ljudi. "Na začetku je bilo situacija res nerodna in kar malce šokantna," je priznal in dodal, da je bil pri tem pa v takšni zadregi, da se je več ur trudil, da jih ne bi gledal.

"V resnici sem čutil občudovanje, da ima nekdo takšen odnos do svojega telesa in se lahko gol mirno sprehaja pred ogromno produkcijsko ekipo in igralci," je še dejal.

Izsek iz pogovora med Ellen in igralcem Jimom Parsonsom si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa danes ob 13. uri v oddaji Ellen na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.