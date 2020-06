Poglejte, kje bodo letos dopustovali junaki oddaje Pri Črnem Petru #foto

"Vem, da nič ne vem," je letošnji poletni moto Jasne Kuljaj. "Edino dejstvo, glede katerega sem že odločena, je, da bom preživela teden dni v Termah Dobrna. Tu pa tam bom verjetno skočila tudi na hrvaško obalo, če ne bo kakšnih nevšečnosti, povezne s koronavirusom. Nimam pa še nič rezervirano. Pri meni sicer vedno velja Dolenjska vabi. Tudi pod Gorjanci mi je lepo in vedno se lahko ohladim v Kolpi, ki je zelo blizu. V vsakem primeru se bomo morali sproti prilagajati situaciji, brez velikih načrtov," je še razkrila.

Za bolj aktiven dopust pa se je letos odločil Poštar Peška. Z družino so do zdaj videli vse od Djerbe, celinske Tunizije, Egipta, Turčije in grških otokov do hrvaške obale. A povsod so bolj kot ne poležavali. Ko so najstarejšemu članu ekipe zrasli otroci, so prišli na vrsto različni športi od hoje do kolesarjenje in supanja. Lani pa sta z ženo postala ljubitelja avtodomov.

"Zaželela sva si spremembo in to nama nadvse prija. Letos se bova z našo psičko odpravila v avtokamp v Gozd Martuljek. Nekako ne morem brez Kranjske Gore, predvsem, ker bi pa rad še enkrat videl Bedanca in Pehto iz oddaje pri Črnem Petru. Sicer pa bova z mojo boljšo polovico veliko kolesarila, hodila v hribe in si predvsem spočila glavo. Počasi pa se vračajo tudi nastopi, tako da bo poletje tudi malce delavno."

Natakarica Sofija, ki jo igra Alja Prgin, pa bo predpasnik kmalu lahko zamenjala za kopalke. "Poleti najraje zavijem na plažo. Šum in vonj morja dasta človeku neko posebno energijo. Poletje bom spet preživela v družbi partnerja, ki živi na Korčuli, tako da v tem pogledu poletje ne bo nič kaj drugačno od lanskega. Seveda se bom zaradi dela morala vračati v Slovenijo, ampak kolikor se bo dalo, bom svoj čas preživela na tem prelepem otoku v svoji najljubši družbi."

Eden od najbolj priljubljenih likov v oddaji Pri Črnem Petru je zagotovo taksist Ibro, ki ga igra Ranko Babič. Do zdaj je vedno imel zelo razigran dopust: malo na morju, malo v hribih in nekajdnevni izlet v Bosni. A načrte mu je prekrižal virus. "Občutek imam, da bodo letošnje počitnice zaradi koronavirusa kot 'Kinder jajček', do zadnjega ne bom vedel, kam bom šel," pravi Ranko.

A nekaj je zagotovo, šli bodo na morje. "Rad imam bolj umirjene počitnice s čim manj premikanja. Edina dejavnost bo lovljenje najmlajše hčerke po plaži," je razkril Ranko Babič, ki ga lahko v teh dneh na Planetu spremljate tudi v zabavni slovenski seriji Ena žlahtna štorija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri.

"Moji dosedanji dopusti so bili vedno zelo pestri, še posebej, ko smo se tja odpravili skupaj s prijatelji," je svoje dozdajšnje dopuste opisal gasilec Sašo. Letošnje poletje pa bo zanj nekoliko bolj delavno, predvsem zaradi nastopov in snemanja spletne oddaje Pikantno s Sašotom. Dopust bo zato skoraj zagotovo preživel kar v Sloveniji. "Mika me Bovec in Soča, da lahko v miru napolnim baterije. Ker prihajam v bolj zrela leta, mu ustreza tudi bolj umirjen dopust. Seveda pa se bo našel čas za pravo "čago". Če Štajerec ne bo našel časa za zabavo, potem pa je res vse šlo k vragu," je v smehu zaključil Sašo Dobnik.

