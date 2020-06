Robin Hood z oskarjevsko zasedbo

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko dramo o srednjeveški legendi Robinu Hoodu, zaščitniku revnih in izkoriščanih. Film je režiral Ridley Scott, v glavnih vlogah pa nastopata Russell Crowe in Cate Blanchett.

Robin Hood je zgodba o izurjenem lokostrelcu, ki se je med služenjem v vojski kralja Riharda boril proti Francozom in skrbel predvsem zase. Ko Rihard umre, se Robin odpravi v Nottingham, ki trpi pod peto pokvarjenega tiranskega šerifa in visokimi davki. Tam se zaljubi v živahno vdovo Lady Marion, ki dvomi v identiteto in namene tega križarja iz gozda. V upanju, da si bo pridobil roko lady Marion in rešil vasi, Robin zbere tolpo, katere smrtonosne spretnosti so enake le še njihovi želji po življenju.

Dežela je po desetletjih vojne oslabela in izmučena zaradi neučinkovite vladavine novega kralja, grozi pa ji tudi vstaja doma in napad od zunaj. Robin in njegovi možje se odzovejo klicu na še večjo pustolovščino. Ta neverjetni junak in njegovi zavezniki hočejo preprečiti, da države ne bi zajela krvava državljanska vojna, in Angliji spet povrniti slavo.

Oskarjevska zasedba

Film je režiral štirikratni nominiranec za oskarja Ridley Scott, v glavnih vlogah pa igrajo prejemniki oskarja Russell Crowe, Cate Blanchett in William Hurt. V zasedbi je še več odličnih igralcev, Oscar Isaac, Matthew Macfadyen, Max von Sydow, Lea Seydoux, Mark Strong in drugi.

