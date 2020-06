Sezono, polno nepričakovanih zasukov, bodo zaključili v poletnih ritmih #video

Zabavno glasbena oddaja, ki je na televizijske zaslone prišla jeseni 2019, je takoj osvojila gledalce. Tudi druga sezona se je uspešno začela, nakar je zdravstvena kriza stvari postavila na glavo. Ekipa oddaje ni vrgla puške v koruzo in oddaja se je za nekaj časa iz studia preselila v naravo.

Na svoj način so priredili nekaj znamenitih pravljic, kot so Rdeča kapica, Sneguljčica ali Volk in trije prašički ter s tem poželi ogromno pohval s strani gledalcev. Najodmevnejša pa je bila njihova zadnja oddaja, posneta v naravi, v kateri so priredili zgodbo o slovenskem junaku Kekcu.

Večdnevnih snemanj v naravi zagotovo ne bo pozabila niti ekipa, ki je za tovrstne podvige morala pošteno pljuniti v roke.

"Priprava scenarija, snemanje igranih delov ali snemanje glasbenih nastopov na težko dostopnih terenih in v različnih vremenskih okoliščinah zagotovo niso bili mačji kašelj. Vendar se je prav zaradi tovrstne izkušnje, ki je v televizijskem smislu zagotovo prinesla presežek oziroma nekaj, česar doslej še nismo videli, marsikdo zamislil, da je tudi epidemija za nekaj dobra," so nam v šali povedali ustvarjalci oddaje.

Ekipa se je v zadnjih tednih že vrnila v studio, v soboto ob 20. uri pa bo na Planetu na sporedu še zadnja oddaja v drugi sezoni. Za zaključek nam ustvarjalci obljubljajo veliko zabave in dobre glasbe v poletno obarvanih ritmih, za katero bodo poskrbeli Zvita feltna, Ansambel Saša Avsenika, Alja, Matjaž Zupan, Vili Resnik, Ansambel Galop, Domen Kumer, Natalija Verboten in Mladi korenjaki.

Zadnja oddaja sezone Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

