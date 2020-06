Jasna Kuljaj redko pogleda fotografije z maturantskega plesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri bo za večerno zabavo znova poskrbela ekipa oddaje Pri Črnem Petru. Oddaja bo tokrat maturantsko obarvana, voditeljica Jasna Kuljaj pa nam je ob tej priložnosti zaupala vtise o svojem maturantskem plesu in tudi o maturantih ter maturantkah v današnjem času.

Jasna, ki je obiskovala gimnazijo Šentvid v Ljubljani, pravi, da se svojega maturantskega plesa spomni le bežno, saj je bil "davnega leta 2000" v Cankarjevem domu. "Oblekla sem nekakšno dolgo belo obleko in bila bolj podobna nevesti kot maturantki," je povedala voditeljica, ki ni bila pretirano navdušena niti nad svojo pričesko: "Frizuro so mi speli na način, da sem izgledala kot nekakšna zrela gospa, tako da tiste slike bolj redko pogledam."

V dveh desetletjih se je marsikaj spremenilo in zdaj Jasna pogosto tudi sama vodi maturantske plese. "Ugotovila sem, da je današnja mladina manj obremenjena in so mladi tudi stilsko nekako 'bližje sebi', sproščeni, mladostni."

Lepše spomine kot na obleko in pričesko pa ima Jasna na sam dogodek. "Četvorka se mi je zdela prav nobel, seveda pa smo takrat vsi čakali, da bo uradnega dela kmalu konec in da gremo žurat po svoje," je še povedala v smehu.

Spomine na tradicionalno četvorko bo lahko Jasna obujala že nocoj v oddaji Pri Črnem Petru, ki bo maturantsko obarvana. Četvorko bo ob tej priložnosti vodila Mirjam Štucin iz Plesnega studia Novo mesto, junaki gostilne pa bodo nastopili s priredbo skladbe Račke, ki so ji dodali prav posebno besedilo.

Tudi sicer bo na odru zelo živahno, saj bodo nastopili Rebeka Dremelj z Domnom Kumrom in Mladimi korenjaki, Fehtarji z gosti, Kvatropirci, Bepop, Mark Zebra, Dejan Vunjak, Ansambel Petan in Marjan Petan, Domen Kumer s Timotejem in Gasilski pihalni orkester Loče. Tudi tokrat pa bodo z nami plesalke Plesnega mesta.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

