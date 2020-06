"Če bi imela vsaka država svojo Jasno, na svetu ne bi bilo vojn"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 20. uri vas na Planetu čaka nova dobra ura zabave z junaki gostilne Pri Črnem Petru. Stalni ekipi se bo tokrat spet pridružil igralec in komik Luka Korenčič, ki nam je zaupal, kako je videti zakulisje snemanja oddaje, ko se na kupu zbere toliko komikov, in v kakšni vlogi ga bomo videli tokrat.

Tokratna oddaja Pri Črnem Petru bo tudi maturantsko obarvana, kot gostujoči komik pa se bo stalni ekipi pridružil Luka Korenčič. "Prelevil se bom v vlogo ravnatelja gimnazije gospoda Igiturja Gaudeamusa. In kolikor poznam naše scenariste in Jasno, bo lik po vsej verjetnosti nergač, ki mu nič ni prav in ga je težko prepričati, da je vse v najlepšem redu."

Sicer pa se Luka zelo rad odzove povabilu za sodelovanje v oddaji Pri Črnem Petru. "Ne samo na snemanju, tudi v zakulisju je vedno zabavno. Peško lahko zbadam, da se je spet zredil, gasilca Saša, da ni nič zrasel oziroma celo malo skupaj zlezel in da ga nič ne razumem, ker govori nek čuden dialekt. Sašu Đukiću oziroma Regonu pa pustim, da mi poje hvalospeve in pohvale."

Luka Korenčič bo v oddaji Pri Črnem Petru tokrat v vlogi ravnatelja Igiturja Gaudeamusa.

Tudi za ženski del ekipe Luka lahko najde samo pohvalne besede.

"Sofija je čudovita, zato jo raje osvajam s kakšno bolj romantično šalo. Jasna pa ... Ah, Jasna. Ona je kot vihar v visokih petkah, ko zmanjkuje časa. Vedno pravi, da teksta ne zna na pamet, čeprav na koncu vse izvede z odliko. Sicer pa je vedno pozorna in rada preveri, ali si v redu, ali ti kaj manjka. Lahko rečem, da je zelo materinska. Če bi imela vsaka država svojo Jasno, potem na svetu ne bi bilo vojn. Res pohvale celotni ekipi, tako igralcem plesalcem, podporni ekipi in produkciji. Vedno je v veselje sodelovati z njimi."

Sicer pa je tokratna oddaja, ki bo imela maturantski pridih, pri komiku obudila nekatere prijetne spomine.

"Kot takratni predsednik razreda imam na organizacijo maturantskega plesa kar nekaj spominov. Bila je cela drama, da ne rečem limonada. Kdo bo s kom sedel, koliko kart lahko kupim za družino, ni mi všeč slika, ki sem jo oddal za almanah, mama pravi, da imam prekratko krilo ... A na koncu se je vse dobro izšlo. Pa tudi četvorko sem odplesal brez napake," se spominja igralec, ki ga boste lahko videli v sobotni oddaji Pri Črnem Petru.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

