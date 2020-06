Dvojni šok za Jasno Kuljaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljico Jasno Kuljaj v naslednji oddaji Pri Črnem Petru čaka kar dvojni šok. Najprej bo izvedela, da je ostala brez natakarice Sofije, nato pa še, da bo gostilno napolnil cel razred maturantov, ki bi svoj maturantski ples radi imeli v gostilni Pri Črnem Petru. Poskrbeti bo treba, da ne bodo žejni in lačni. Več v zgornjem videu.

Tudi sicer bo oddaja maturantsko obarvana, zato ne bo manjkala tradicionalna četvorka, ki jo bo vodila Mirjam Štucin iz Plesnega studia Novo mesto, junaki gostilne pa bodo ob tej priložnosti nastopili s priredbo skladbe Račke, ki so ji dodali prav posebno besedilo.

Tudi sicer bo na glasbenem odru zelo živahno. Nastopili bodo Rebeka Dremelj z Domnom Kumrom in Mladimi korenjaki, Fehtarji z gosti, Kvatropirci, Bepop, Mark Zebra, Dejan Vunjak, Ansambel Petan in Marjan Petan, Domen Kumer s Timotejem in Gasilski pihalni orkester Loče. Tudi tokrat bodo z nami plesalke Plesnega mesta.

Nekaj utrinkov iz sobotne oddaje si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

