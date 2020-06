Akcijska nedelja z Iron manom 3

Iron man je eden najbolj priljubljenih in uspešnih Marvelovih junakov, tretji del je bil celo najbolj dobičkonosen film leta 2013, saj je studiu prinesel kar 1,2 milijarde ameriških dolarjev zaslužka. K priljubljenosti filma poleg odličnih posebnih učinkov in dobrega scenarija nedvomno pripomore tudi karizmatični Robert Downey Jr., ki je z Iron manom ustvaril eno najbolj prepoznavnih vlog v svoji karieri. Poleg njega v tretjem delu franšize ponovno igra tudi Gwyneth Paltrow, igralsko zasedbo sestavljajo še Guy Pearce, Don Cheadle, Rebecca Hall, Ben Kingsley, Jon Favreau, Paul Bettany in drugi.

Tony Stark, milijarder, osvajalec ženskih src in briljantni izumitelj z neuničljivim železnim oklepom, se mora v tretjem delu svojih pustolovščin soočiti z gospodarjem teme Mandarinom. Zlobni veleum se je odločil uničiti vse stvari, ki so Tonyju najbolj pri srcu, zato zlomljenemu junaku ostane le še iskanje krivcev in neusmiljeno maščevanje. S pomočjo svojega letečega oklepa se odpravi na bojni pohod, na katerem se mora spopasti z najnevarnejšimi in povsem nepredstavljivimi nasprotniki.

Iron Man bo stisnjen v kot in ko se bo zdelo, da nima več izhoda, se bo moral, če bo hotel preživeti, opreti zgolj na svoje spretnosti in izume, na domiselnost in nagon, da zaščiti tiste, ki so mu najbliže. Ko si s trdim bojem in trmo vrača vse, kar so mu surovo vzeli, pa odkrije odgovor na vprašanje, ki ga je v podzavesti vedno preganjalo: ali je človek tisti, ki naredi obleko, ali obratno - je obleka tista, ki naredi človeka?

Iron man 3 je prejel številne nagrade, tudi za kaskadersko delo, nominiran pa je bil za oskarja in bafto v kategoriji najboljših posebnih učinkov.

Akcijska uspešnica Iron man 3 bo na Planetu v nedeljo ob 20. uri, ob 22.20 pa sledi še pustolovski Osamljeni jezdec (The Lone Ranger) z Johnnyjem Deppom.

