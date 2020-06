Trenutek, ki ji je za vedno spremenil življenje

Telenovela Esmeralda, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri na Planetu, slovenske gledalce še vedno navdušuje. Glavna igralka Leticia Calderon pa je pred dnevi oboževalcem razkrila, da ji je v zgodnjih letih kariere slava močno stopila v glavo in šele med snemanjem Esmeralde je stopila na realna tla. "Nikoli več nisem zavrnila avtograma, fotografiranja ali pozabila oboževalcem nameniti vsaj nasmeha."

Leticia Calderon se je skozi kariero, ki jo je tlakovala v telenovelah, filmih in v gledališču, uveljavila kot ena najboljših igralk v Mehiki. Vseeno pa je priznala, da zgodnja leta njene kariere niso bila povsem enostavna. Igralka, ki jo v Sloveniji najbolj poznamo po vlogi Esmeralde v istoimenski telenoveli, je med klepetom s svojimi oboževalci na Instagramu priznala, da se je sprva težko spopadala s slavo in da so se ji oboževalci s prošnjami za fotografijo ali avtogram zdeli zelo nadležni.

"Igrati sem začela zelo mlada, pri 14 letih. Telenovele sem snemala drugo za drugo, slava hitro stopi v glavo in zelo lahko je izgubiti razsodnost. In da, v nekem trenutku sem si rekla 'Dovolj avtogramov, dovolj vsega tega, bolj se bom posvetila delu' in drugo me ni zanimalo," je povedala.

Potem pa je nastopil trenutek, zaradi katerega je zvezdnica stopila na realna tla. Leta 1997 je dobila priložnost zaigrati v telenoveli Esmerada, ki ji je pomagala razumeti vpliv njenega dela na gledalce.

"Imela sem priložnost potovati in spoznati slepe otroke, si ogledati številne čudovite kraje in videti navdušenje med ljudmi, ki ga je povzročilo srečanje z Esmeraldo. Takrat me je prešinilo: "Hej! Obstaja veliko ljudi, ki nas gledajo in nas spremljajo," je dejala. Prav zaradi tega dogodka je Leticia Calderon povsem spremenila svoj odnos do svojih oboževalcev in se z njimi zbližala. Med takimi dogodki, ki so ji vzeli sapo, je vsekakor tudi obisk Slovenije leta 1999 in igralka se ga še vedno rada spominja.

Tako je Leticia Calderon pred kratkim nagovorila slovenske gledalce:

"Od takrat nikoli več nisem zavrnila avtograma, fotografiranja ali pozabila oboževalcem nameniti vsaj nasmeha, četudi sem imela slab dan ali sem bila v naglici. Zavedala sem se namreč, da to ni njihova krivda in ne morejo vedeti, kaj v tistem trenutku prestajam," je dejala igralka, ki je dandanes z oboževalci v stalnih stikih tudi s pomočjo družbenih omrežij.

