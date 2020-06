V soboto si oglejte enega najbolj gledanih francoskih filmov vseh časov

V soboto na Planetu ne zamudite očarljive komične drame Prijatelja, ki je navdušila občinstvo po svetu in iz prvega mesta najbolj gledanih francoskih filmov izpodrinila Amelie. Po resničnih dogodkih navdahnjena zgodba govori o prijateljstvu med premožnim tetraplegikom in revnim temnopoltim priseljencem.

Zgodba filma Prijatelja (The Intouchables) govori o nenavadnem prijateljstvu. Življenje premožnega plemiča Phillipa in revnega temnopoltega prestopnika Drissa se namreč ne bi moglo bolj razlikovati, toda usoda nepričakovano preplete njuni poti. Invalidni Phillipe išče negovalca in med prijavljenimi kandidati naleti na Drissa. Ta si službe v resnici ne želi, temveč bi rad le izpolnil pogoje za prejetje socialnega nadomestila, zato se poskuša prikazati v najslabši luči. Toda Drissova spontanost je Phillipu všeč, zato ga najame, njuno prvotno nezaupanje pa počasi preraste v iskreno prijateljstvo.

Drugi najbolj gledani francoski film vseh časov

Fim Prijatelja je kmalu po premieri postal najuspešnejši francoski film vseh časov, saj je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 365 milijonov ameriških dolarjev. V domovini je postal pravi kulturni fenomen, na vrhu lestvice najbolj gledanih filmov pa se je obdržal kar deset tednov. Z vrha najbolj uspešnih francoskih filmov ga je leta 2008 izpodrinila komedija Dobrodošel v zakotju (Bienvenue chez les Ch'tis).

Glavni vlogi igrata François Cluzet in Omar Sy, ki je prejel francosko nagrado cezar. Film je bil sicer nominiran tudi za številne mednarodne nagrade, tudi za zlati globus in bafto, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 8,5.

Režiserjema in scenaristoma Olivierju Nakacheju in Ericu Toledanu se je zamisel za film porodila leta 2003, ko sta si ogledala A La Vie, A La Mort – dokumentarec o prijateljstvu med Philippom Pozzom di Borgo, ki je po nesreči z jadralnim zmajem postal tetraplegik, in Abdelom Sellouom, fantom iz delavske družine, ki ga je Philippe najel kot negovalca.

Ameriška priredba ni dosegla izvirnika

Film je zaradi velikega uspeha dobil tudi ameriško različico, ki so jo posneli leta 2017. V filmu Prijatelja za vedno (The Upside) glavni vlogi igrata Kevin Hart in Bryan Cranston, tako kritiki kot gledalci pa so mnenja, da priredba ne dosega izvirnika.

