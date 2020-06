Tako igralka svojega sina pripravlja na samostojno življenje #video

Nobena skrivnost ni, da je mehiška igralka izjemno predana mati dvema sinovoma, ki sta se ji rodila v zakonu z odvetnikom Juanom Collado, ta je zdaj poročen z igralko Yadhiro Carrillo.

Dokaz za to je tudi igralkina nedavna objava na Instagramu, kjer lahko vidimo, kako svojega 16-letnega sina Luciana, ki se je rodil z Downovim sindromom, uči, kako na roke oprati svoja oblačila. V videu je zvezdnica sinu natančno predajala navodila, kako učinkovito odstraniti vse madeže, pri tem pa smeha ni manjkalo, čeprav je Luciano materi očital, da ga spravlja v zadrego in da bi se najraje preselil na svoje. Njegov spontani in iskreni odziv je močno navdušil igralkine sledilce na Instagramu.

Tudi Leticio je sinov odgovor nasmejal, nato pa mu je dejala, da se mora, če želi živeti sam, najprej naučiti skrbeti za svoje stvari, med drugim tudi za čista oblačila. Sledilci so bili nad videom navdušeni in so zvezdnici čestitali, ker odlično opravlja tudi svojo materinsko vlogo.

Video, ki ga je igralka delila na svojem Instagramu:

