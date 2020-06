Igralka med jadranjem končala v vodi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna igralka nadaljevanke Ženska, ki jo lahko na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri, je poletje izkoristila tudi za tečaj jadranja. A vse ni šlo kot po maslu, saj se je plovilo prevrnilo, igralka pa je končala pod vodo.

Özge Özpirinçci ne skriva svojega navdušenja nad morjem in športom. Pred dnevi je oboje združila tudi s tečajem jadranja v Egejskem morju in kmalu se je lahko pohvalila, da se je že naučila bolje predvidevati veter. Vendar sprva ni šlo tako lahko, saj ji je med učenjem plovilo povsem ušlo iz rok in se skoraj potopilo, sama pa je končala v vodi.

Trenutek, ko se je igralka prevrnila v morje, je objavila na svojem profilu na Instagramu:

"V tistem trenutku sem bila prestrašena, ampak ta dogodek bo v mojem spominu kljub temu ostal kot en najbolj razburljivih v mojem življenju," je povedala igralka.

Priljubljena igralka je sicer znana po tem, da se ne ustraši prav nobenega izziva, še posebno ne športnega, s spremljevalcem Burakom Yamantürkom pa vsak prosti trenutek izkoristita za obisk obale. Čeprav sta z Burakom, ki je prav tako igralec, zaljubljena že pet let, o poroki ne razmišljata. Igralki se namreč zdi poročni obred preveč stresen, zato bi v zakon skočila le povsem spontano - na primer v Las Vegasu.

Tretja sezona Ženske je na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.