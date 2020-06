Po zabavi je prespal kar pri Jasni Kuljaj #foto

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali še zadnji del oddaje Pri Črnem Petru, posnet pred poletnimi počitnicami. Ekipa se je od sezone, v kateri so morali zaradi zdravstvene krize pokazati veliko mero iznajdljivosti in prilagajanja, poslovila s sproščenim druženjem v eni od ljubljanskih gostiln. Voditeljica Jasna Kuljaj nam je med drugim razkrila, kdo je po zabavi prespal na njenem kavču.

Ekipa se je vrtela v ritmih glasbenih točk, ki so jih v tej sezoni predvajali v oddaji. Največkrat je bilo seveda slišati pesem Vse je fajn od Čukov, pred mikrofon pa je ob tej priložnosti spet stopil tudi Ranko Babić s svojo priredbo pesmi Joške do Koroške.

Utrinek z zaključne zabave:

"Priznam, da sem bila med vsemi povabljenci med najbolj sedečimi, saj je prav na taki zabavi končno čas za kramljanje s tistimi, za katere na snemanjih ni časa. K sreči so pobudo prevzele naše plesalke, tako da je bilo plesišče polno. Lepo je bilo videti sproščene snemalce, tonce, režiserja, no pa še naš Jože Potrebuješ se je zavrtel," nam je dogajanje na plesišču opisala voditeljica Jasna Kuljaj.

"Sama sem bila bolj pozorna na kulinarični del in sem skrbela, da mi ni ušla nobena specialiteta z žara," je v smehu še dodala in razkrila še, kako se je zabava zaključila.

Gasilec Sašo in Jasna Kuljaj

"Končalo se je tako, kot se konča vsako naše skupno druženje. Jože Potrebuješ je vedno naš šofer in tudi tokrat je odpeljal domov mene in gasilca Saša, ki ima pri meni v Ljubljani svoje občasno prebivališče. On je kralj našega kavča! Naš otrok je nanj že tako navajen, da gre vsako jutro, ko se zbudi, pogledat, ali je na kavču gasilec Sašo. Res smo prava ekipa, kar se mene tiče prav sanjska in resnično upam, da jeseni nadaljujemo to, kar smo pravzaprav šele dobro začeli. Idej je še veliko, gledalcev, željnih dobre in predvsem sproščene zabave, pa tudi. Vsaj po odzivih sodeč."

Kakšen pa je recept, da so gledalci oddajo v dveh sezonah vzeli povsem za svojo, nam je zaupal njen avtor Jože Potrebuješ.

Avtor oddaje Pri Črnem Petru Jože Potrebuješ in voditeljica Jasna Kuljaj.

"Pri zabavnih glasbenih oddajah, kakršna je Pri Črnem Peteru, je vedno odvisno od tisočih podrobnosti, zakaj je ta ljudem všeč, ali pa ne. Ko je oddaja uspešna, smo vsi lahko pametni in mnogi me sprašujejo, kaj je ključ do uspeha. Jaz pravim, da je najbolj pomembno vzdušje v ekipi. Če je ekipa prava, sproščena, ustvarjalna in tudi malo odbita, se bo to videlo tudi na ekranih. V ekipi mora vladati klima, kjer eden drugemu privoščijo dobro. Od lučkarja pa do tistih, ki nastopajo na odru. Recept je tako že v avizu naše oddaje Vse je fajn, če fajn, so ljudje. Res krasna sezona je za nami. Hvala vsem."

Zadnja oddaja Pri Črnem Petru v drugi sezoni bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu. Ob 21.30 pa ne zamudite francoske filmske uspešnice Prijatelja (The Intouchables).

